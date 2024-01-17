الصيد يشارك في بطولة الجمهورية للبلياردو سنوكر للتصنيف رقم (1)

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق البلياردو سنوكر بنادى الصيد بطولة الجمهورية للتصنيف رقم (1) والتى يستضيفها نادى الصيد ببورسعيد ونادى التجديف والتى تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 17-31 يناير الجاري.

ويشارك الصيد في البطولة بقائمة تضم اللاعبين: عبدالرحمن شاهين ، امير الطهطاوي -مصطفى جبيلي- محمد حموده- خالد فاروق_ ايمن جاد_ ياسر الشربيني_ محمد عبدالحكيم- عبدالرحمن هريدي_ اسامه مراد_ هيثم اسامه_ حسام نبيل_ حسام الصاوى اسر محمد اسلام الطرابيلي_ عمرو فوزى احمد جوده- محمود المصري- محمد الشحات -يوسف مصطفى- محمد زكى- مينا ايهاب- علي الدهشان- لطيف سمير -مازن الشرقاوي - احمد سلومى- محمد عطا احمد هاشم _ مصطفى حلاوه - ادهم بجاتو- محمد علاء- حسن يوسف- محمد عطعوط- مروان رحمه- محمد الحريري.

نتائج الصيد ببطولة الجمهورية للتصنيف رقم ٣ للبلياردو سنوكر

وأحرز أيمن جاد لاعب نادى الصيد لقب بطولة الجمهورية للتصنيف رقم ٣ للبلياردو سنوكر ٦ كرات حمراء، التى أقيمت على ملاعب اكاديميه استاد القاهرة الدولى.

كما حصل مازن الشرقاوي لاعب البلياردو سنوكر بنادى الصيد على المركز الثالث بمنافسات بطولة الجمهورية للناشئين تحت ٢١ سنه، فيما حقق زميله عمرو فوزى المركز الثالث مكرر بالبطولة.

واستطاع محمد عبدالحكيم تحقيق المركز الثالث فىى منافسات بطولة الجمهورية للتصنيف رقم ٣ للبلياردو سنوكر ٦ كرات حمراء.