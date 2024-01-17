أمم أفريقيا..هدف نجم مالي الأجمل في اليوم الرابع من "الكان"

ياسر رشاد - القاهرة - حصد لاسين سينايوكو لاعب منتخب مالي على الهدف الأجمل في اليوم الرابع من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

كتب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر، أن هدف لاسين سينايوكو لصالح منتخب مالي في شباك منتخب جنوب أفريقيا هو الأفضل في اليوم الرابع من البطولة الأفريقية.



أنتصر منتخب مالي على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين والتي جمعت بينهما أمس الثلاثاء على ملعب "أمادو جون كوليبالي" في مدينة كورهوجو، في الجولة الأولى من دور المجموعات الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

سجل هاماري تراوري الهدف الأول لمنتخب مالي في الدقيقة 60 من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك جنوب أفريقيا، قبل أن يضيف لاسين سينايوكو الهدف الثاني في الدقيقة 66.

