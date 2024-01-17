عبدالغني: منتخب مصر مطالب بالفوز أمام غانا وحجازي لا يملك السرعات

ياسر رشاد - القاهرة - قال علاء عبد الغني لاعب الزمالك السابق أن الانتصار لمنتخب مصر على غانا في المباراة المقبلة بأمم افريقيا هو المطلوب، وليس أي نتيجة أخرى بعد التعادل الإيجابي في المباراة الأولى امام موزمبيق.

وكان منتخب مصر تعادل بصعوبة مع موزمبيق بهدفين لكلاهما، في بداية مشواره الأفريقي في البطولة.

أضاف علاء عبد الغني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "التعادل أمام غانا نتيجة سلبية ولابد من تحقيق الفوز".

وواصل : "لاعبو مصر لم يملكوا الشغف على زيادة حصيلة الأهداف أمام موزمبيق بعد التقدم المبكر".



حجازي وغياب الثنائي

وأشار إلى أن أحمد حجازي لا يملك السرعات وهذا لا يتناسب مع تطور الكرة الأفريقية، وكنت أتمنى وجود طارق حامد والونش في منتخب مصر.

فتوح

وأختتم عبد الغني تصريحاته : "يجب على فيتوريا إشراك أحمد فتوح أساسيا في مباراة غانا".

