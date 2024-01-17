مفاجأة.. الزمالك يعرض 10 لاعبين على فيوتشر لضم هذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة، بشأن الصفقات التبادلية بين نادي الزمالك ونظره فيوتشر خلال فترة الانتقالات الحالية.

قال أمير هشام في برنامجه عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك طلب التعاقد مع ناصر ماهر لاعب فريق مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف: "الزمالك يريد عقد صفقة تبادلية وعرض 10 لاعبين على نادي فيوتشر للاختيار بينهم سواء لاعب أو اثنين بالإضافة إلى مقابل مادي لإتمام التعاقد مع ناصر ماهر".

وأكمل: "من بين الأسماء المطروحة للدخول في الصفقة عمرو السيسي وعبدالله جمعة ومصطفى الزناري ومحمد طارق".

أتم تصريحاته: "هناك رغبة من نادي فيوتشر في وضع السنغالي إبراهيما نداي ضمن الأسماء، ولكن راتبه قد يعطل دخوله ضمن الصفقة".

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