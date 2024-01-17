خطوة تاريخية.. كيف علق أحمد عيد عبدالملك على توليه تدريب غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، على توليه قيادة فريق غزل المحلة في الفترة المقبلة، في دوري المحترفين.

ونشر أحمد عيد صورة بعد توقيعه لفريق غزل المحلة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "الحمد لله مديراً فنياً لغزل المحلة .. خطوة مهمة في مشواري التدريبي وقيادة نادي تاريخي وعريق".

أضاف: "أتمنى من الله التوفيق وأتمنى من جماهير غزل المحلة المساندة والدعم للفريق وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ونعود بالمحلة لمكانه الطبيعي وسط الكبار مرة أخرى".

جدير بالذكر أن أحمد عيد كان يتولى تدريب فريق لافيينا في بداية الموسم الحالي، ورحل مبكرا بسبب سوء النتائج.

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