ركلة جزاء مهدرة وهدف بخطأ.. ماذا قدم ثنائي الأهلي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

خاض ثنائي الأهلي علي معلول وبيرسي تاو، مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 مع منتخبات بلادهم، تونس وجنوب أفريقيا على التوالي.

وأهدر بيرسي تاو لاعب منتخب جنوب أفريقيا ركلة جزاء في الدقيقة 19، وفاز منتخب مالي بالمباراة بنتيجة 2-0.

كما تسبب علي معلول منتخب تونس والنادي الأهلي في هدف ناميبيا الوحيد في المباراة، عقب نجاح موزيو في الهروب منه وإرسال عرضية، سددها ديون هوتو في الشباك ليسجل هدف الفوز.

وتضم المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية المنتخبات التالية، مالي، ناميبيا، تونس، جنوب أفريقيا.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 3 نقاط، ويليه ناميبيا، ثم تونس، ثم جنوب أفريقيا.

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