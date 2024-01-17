غزل المحلة يتعاقد مع عيد عبدالملك لقيادة الفريق خلفا لعبدالعال

ياسر رشاد - القاهرة - قررت شركة الكرة بنادي غزل المحله تعيين احمد عيد عبدالملك نجم منتخبنا الوطني و نادي حرس الحدود الأسبق والمدير الفني السابق لفريق لافينا مديرا فنيا للفريق بدوري القسم الثاني (أ) خلفا لحسام عبدالعال الذي تولي المسئوليه في منتصف الموسم بدلا من خالد عيد و ازدادت الأمور سوءا تحت ادارته .



تراجع ترتيب غزل المحله الذي تراوده أحلام العوده للدوري الممتاز الي المركز الخامس بعد ان تجمد رصيده عند النقطه ٢٩ بد تعادله الأخير امام بتروجيت المتصدر .



وعقد أعضاء مجلس إدارة شركة الكره اجتماعا طارئا مساء امس وقررت توجيه الشكر لعبدالعال وتعيين عبد عبدالملك مديرا فنيا للفريق

وأعرب احمد عيد عبدالملك عن سعادته بتولي مسئولية نادي كبير بحجم غزل المحله وتعهد ببذل اقصي ما لدية من جهد لتحقيق امال جماهير المحله وإعادة ناديهم لمكانه الطبيعي وسط اندية الممتاز.



وقال عبدالملك ان المفاوضات مع إدارة الغزل لم تأخذ وقتا طويلا مؤكدا انه كان هناك مفاوضات سابقه بينهما وقت ان كان مديرا فنيا لفريق لافينا ولكن احتراما لتعاقده مع النادي الاسيوطي اعتذر للغزل.



وأشاد عبد للملك بدور الاداره في دعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي وقال ان سيبدا الاستعداد الجاد من الان لمباراة الفريق المقبله بالدوري الاثنين القادم امام النجوم