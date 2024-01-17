أمم أفريقيا..تدريبات خاصة على الكرات العرضية في مران منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يؤدي منتخب مصر ، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي على ملعب "جاردان بوتانيك" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعداداً لمباراة غانا المصيرية، والمقررة غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.



ركز فيتوريا خلال مران الأمس على ضعف جودة عرضيات المنتخب خلال المباراة الأولى والتي كانت سهلة لمدافعي المنافس رغم أنها سلاح مهم يميز المنتخب في ظل وجود مهاجم مميز في ضربات الرأس مثل مصطفى محمد، والذي عانى من شح هذه العرضيات.



تدريبات خاصة للعرضيات في المران

لكن فيتوريا أجرى تدريبات خاصة على الكرات العرضية وكذلك الكرات الثابتة التي لم يستفد منها الفراعنة في المباراة الافتتاحية.

وتابع فيتوريا بنفسه على تدريبات خاصة بين لاعبي خط الدفاع من أجل أن يتحرك كوحدة واحدة مع ضبط مصيدة التسلل والرقابة اللصيقة خلال مواجهة الكرات العرضية التي يتميز بها المنافس الغاني، والتي تمثل ثغرة في دفاعات الفراعنة.