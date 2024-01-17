أمم أفريقيا..أسود المغرب تتحفز لافتراس تنزانيا وزامبيا تتحدى الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض المنتخب المغربي ، اليوم الأربعاء ، مواجهة تبدو سهلة أمام تنزانيا في السابعة مساءً على ملعب (لوران بوكو) بمدينة سان بيدرو الإيفوارية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

يبحث منتخب المغرب عن تحقيق المجد الأفريقي بعد غيابه عن التتويج لمدة 48 عاما منذ آخر نسخة توج بها عام 1976 في إثيوبيا كما أن أسود الأطلس بقيادة المدير الفني وليد الركراكي يحلمون بكتابة المجد القاري بعد الوصول لإنجاز تاريخي بحصد المركز الرابع ببطولة كأس العالم الأخيرة.



وليد الركراكي: يجب أن نكون ملوك القارة كي نثبت للعالم جدارتنا

قال الركراكي إنه حان الوقت للذهاب بعيدًا في البطولة الأفريقية والتتويج بها، بعد الإنجاز المونديالي مؤكداً أنه يملك منتخباً متماسكاً يملك روحاً عالية ولكن يجب أن يكون ملك القارة كي يثبت للعالم جدارته واستحقاقه بالإنجاز المونديالي.



نجوم المغرب

يعول أسود الأطلس على أبرز نجومه على رأسهم أشرف حكيمي وياسين بونو، وسفيان أمرابط، و يوسف النصيري، وعزالدين أوناحي بينما يخضع الثنائي حكيم زياش ورومان سايس لاختبار طبي أخير لحسم مشاركتهما في اللقاء.



تصريحات عمروش

في المقابل ، أشعل الجزائري عادل عمروش المدير الفني لمنتخب تنزانيا أجواء اللقاء بتصريحات نارية قال خلالها إن الخسارة أمام المغرب في تصفيات المونديال لن تؤثر على تنزانيا موضحاً أن المنتخب المغربي فاز بعدما رفض اللعب عصراً وتمسك بخوض اللقاء ليلاً وتعيين حكام حسب رغبة مسؤوليه.

وتابع عمروش: " لن نكون لقمة سائغة للمنتخب المغربي، فنحن وصلنا إلى البطولة بدون أي مجاملة أو مساعدة أطراف أخرى، صحيح أننا لسنا من المنتخبات الكبيرة، ولكننا نعمل ما في وسعنا لنصل إلى المستوى المطلوب، لقد درسنا منتخب المغرب جيدا ونعرف نقاطه".



صدام بين الكونغو وزامبيا

في نفس المجموعة يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة زامبيا ، والتي تجمع بينهما اليوم في تمام العاشرة مساءً، على نفس الملعب في ختام الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات .

ويقود هجوم المنتخب الكونغولي فيستون ماييلي نجم فريق بيراميدز تحت قيادة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر الذي سبق له قيادة الإسماعيلي وبيراميدز .

