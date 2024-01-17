وادى دجلة يسيطر على التصنيف العالمي للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - تقدمت لاعبة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، إلى المركز الثاني بالتصنيف العالمي للإسكواش خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري.

وحصدت "الحمامي" 16315 نقطة مبتعدة بحوالي 395 نقطة عن صاحبة المركز الثالث، لتواصل بطلة وادى دجلة مشوار تقدمها بثبات نحو الصدارة.

يأتي ذلك تتويجًا لأداء الدجلاوية هانيا الحمامي في البطولات الكبرى خلال الفترة الماضية آخرها الفوز ببطولتي قطر كلاسيك، وهونج كونج المفتوحة للمرة الثانية على التوالي، وتحقيق الوصافة في بطولات جراسهوبر، وفلوريدا، وأمريكا.

ويتواجد 4 لاعبين من أندية وادي دجلة في المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للإسكواش للرجال والسيدات، وهم: علي فرج، والذي حافظ على صدارة التصنيف للرجال للأسبوع الـ191 على التوالي، وحل مازن هشام في المركز السابع، وفي السيدات استعادت هانيا الحمامي المركز الثاني، وجاءت نور الطيب في المركز السابع.

أعربت لاعبة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، عن سعادتها بالصعود للمركز الثاني بالتصنيف العالمي للإسكواش للسيدات، وذلك بعدما بذلت مجهود ضخم خلال البطولات الماضية لتحقيق نتائج إيجابية، موجهة الشكر لإدارة أندية وادى دجلة على توفير كامل الدعم لها ولزملائها لتطوير مستواهم والمشاركة بكبرى البطولات المحلية والدولية للمنافسة على الألقاب

تمتلك هانيا الحمامي مسيرة حافلة بالإنجازات في لعبة الإسكواش، إذ نجحت اللاعبة في سن مبكر في الفوز ببطولة PSA World Tour، قبل بلوغها سن العشرين، لتصبح ثاني أصغر فائزة بالبطولة، والتتويج بأكبر عدد من البطولات البلاتينية في 2022، وهم: مانشستر، وعلام بريطانيا، وCIB المفتوحة، وبطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، وعلى المستوى الدولي، فازت مع المنتخب الوطني ببطولة العالم للفرق 2023.