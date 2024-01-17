أمم أفريقيا.. فيتوريا يركز على ثغرات غانا الدفاعية وتعليمات خاصة لثلاثي المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - خاض منتخب مصر ، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي على ملعب "جاردان بوتانيك" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعداداً لمباراة غانا المصيرية، والمقررة غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

واستعرض فيتوريا، مدرب منتخب مصر مجموعة من فيديوهات للاعبي منتخب غانا يكشف خلاله نقاط القوة والضعف، حيث أوضح للاعبيه وجود ثغرة واضحة في دفاع المنافس خصوصًا مع وجود مساحات بين قلبي الدفاع والأظهرة، والتي استغلها منتخب الرأس الأخضر وهز شباك البلاك ستارز مرتين منها.

ثلاثي المنتخب

وطالب فيتوريا لاعبيه وخصوصًا محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش بضرورة الاعتماد على الاختراقات والتمريرات القصيرة في عمق دفاعات المنافس لإيجاد هذه الثغرات والتسجيل من خلالها.

وعقد فيتوريا أكثر من جلسة مع لاعبي المنتخب من أجل الوقوف على أسباب البداية الضعيفة أمام موزمبيق، حيث وجه لومًا شديدًا للاعبيه على التراخي أمام المنافس رغم التقدم بهدف مبكر والذي كان من المفترض أن يسهل المهمة عليهم.

تحذير

وأكد فيتوريا أنه سبق وحذرهم من الاستهانة بالمنافس والثقة الزائدة بالنفس، ومطالبًا بعدم تكرار نفس الأخطاء في مباراة غانا.

