بتروجيت يعتلي صدارة ترتيب دوري المحترفين بعد إنتهاء الجولة الـ 17

ياسر رشاد - القاهرة - اسدل الستار على مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري المحترفين المصرية، فيما يتصدر فريق الكرة الأول بنادي بتروجيت جدول المسابقة “دوري القسم الثاني أ”، بعد انتهاء الجولة الـ 17.

ويأتي وادي دجلة وحرس الحدود في المركز الثاني برصيد 32 نقطة في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بفارق الأهداف.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد إنتهاء الجولة ال 17

1- بتروجت 39 نقطة

2- وادي دجلة 32 نقطة

3- حرس الحدود 32 نقطة

4- لافيينا اف سي 30 نقطة

5- غزل المحلة 29 نقطة

6- بترول أسيوط 28 نقطة

7- طنطا‏ 26 نقطة

8- السكة الحديد 25 نقطة

9- القناة 24 نقطة

10- راية 24 نقطة

11- بروكسي 23 نقطة

12- أبو قير للأسمدة 21 نقطة

13- وي 21 نقطة

14- أسوان 21 نقطة

15- دكرنس 20 نقطة

16- مكادي 15 نقطة

17- جمهورية شبين 14 نقطة

18- النجوم 13 نقطة

19- مصر المقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 5 نقاط