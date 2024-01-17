تونس تهزم كينيا 54 - 15 في أمم أفريقيا لليد بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره منتخب كينيا بنتيجة 54 - 15 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.





سيطر منتخب تونس على اللقاء بالكامل نتيجة الفارق الكبير في المستوى بينه وبين المنتخب الكيني .

وحصد عصام رزيق لاعب منتخب تونس جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر “البلد المستضيف وحامل اللقب”، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.