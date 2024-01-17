كأس آسيا..سوريا تتعادل مع الصين

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي مباراة لبنان والصين دون أهداف، والتي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس آسيا.



وكان منتخب لبنان قريبا من تحقيق الانتصار بعدما حرمت العارضة فرصة حسن سرور نجم المنتخب اللبناني من فرصة تسجيل الهدف.

بتلك النتيجة رفع منتخب لبنان رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى مقابل نقطتين لمنتخب الصين الذي ارتقى للمركز الثاني في انتظار مباراة قطر وطاجيكستان.

ويأتي منتخب قطر في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ويملك في رصيده 3 نقاط، بينما يحتل طاجيكستان المركز الثالث بنقطة واحدة قبل المباراة التي ستجمعها ضمن الجولة نفسها بعد قليل.

