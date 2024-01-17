"ستكون أحد أفضل لحظات حياتي".. فيكتور أوسيمين يتحدث عن التتويج بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أفضل لاعب في القارة السمراء فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا عن الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرا إلى يتطلع لتحقيق اللقب الأهم في مسيرته.

وقال أوسيمين خلال تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "التتويج بلقب أمم إفريقيا سيكون أحد أفضل لحظات حياتي، الفوز بشيء ما مع منتخب بلادي من شأنه أن يعزز الكثير في مسيرتي، صنعت التاريخ مع نابولي، وبغض النظر عما أفعله، بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلتها، فالتتويج بكأس أمم إفريقيا سيجعلني أقطع شوطا طويلا في مسيرتي وربما عندما أفعل ذلك أكون قد اكتفيت".

وأضاف: "أتطلع حقًا للتتويج بلقب مع النسور الخضراء، وضعت أهدافاً كبيرة طوال حياتي خلال نشأتي، وهذا الضغط يأتي بشكل طبيعي. أنا من النوع الذي لا يستسلم للضغوط، عندما يأتي الضغط، أفكر في محاولة تقديم أفضل ما لدي وتقديم أداء جيد لنفسي".

وواصل: "الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام هو مجرد حلم لكل لاعب إفريقي شاب، بالنسبة لي، الفوز يظهر كل ما تبذله، العمل الجاد والعرق والدموع، التعادل مع غينيا الاستوائية كان مخيبا للآمال، علينا تحقيق الفوز في المباراة المقبلة التي سنواجه فيها خصماً أقوى من غينيا الاستوائية، وهو المنتخب الإيفواري".

واختتم أوسيمين: "نحن جاهزون للانطلاق، الفريق جاهز، بمعنويات عالية، وبالطبع نريد أن نقدم كل ما لدينا لضمان تحقيق الفوز، وهو أمر لن يكون سهلاً ولكن أعتقد أنه يمكن تحقيقه، أعتقد أن لدينا الجودة التي تجعلنا نقدم بطولة جيدة للغاية يمكنّ أن نفخر بها، اعتدت على الحديث مع نوانكوو كانو وجاي جاي أوكوتشا، أعتقد أنني مدين بالكثير من نجاحي لهما، لأنهما كانا مصدر إلهام بالنسبة لي أثناء نشأتي".

ويواجه منتخب نيجيريا نظيره ساحل العاج، في السابعة مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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