"هذا ما فعله شيكابالا".. فينجادا يكشف مفاجأة بشأن أزمة الزمالك وسبورتينج

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نيلوا فينجادا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، مفاجأة بشأن الأزمة بين نادي الزمالك وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

قال فينجادا في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الشمس": "محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك لم يتعامل باحترافية مع النادي البرتغالي، وتدخلت لإصلاح العلاقة بين الناديين وأحاول تقريب وجهات النظر".

وأوضح فينجادا:" أحترم نادي الزمالك وأتواصل معه باستمرار، خاصة وأنه له الفضل عليا، وهو الذي منحني الفرصة للتواجد في مصر وأن يكون اسمي متواجد بقوة".

وأكمل:" شيكابالا لم يتعامل باحترافية مع نادي سبورتنج لشبونة وهو ما تسبب في زيادة الأزمة من البداية، والأمور حاليا في طريقها للحل أكثر من أي وقت سابق".

جدير بالذكر أن نادي سبورتينج لشبونة حصل على حكم لصالحه بإيقاف قيد الزمالك لعدم الحصول على قيمة مستحقاته مليون ونصف دولار، نظير بيع محمود عبدالرازق شيكابالا.

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