موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية، قمة مباريات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023، والتي تجمع بين صاحب الأرض منتخب كوت ديفوار ونظيره المنتخب النيجيري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس، على إستاد " الحسن واتارا " بكوت ديفوار".

ويدخل منتخب كوت ديفوار المباراة وهو يتصدر ترتيب مجموعته، برصيد ثلاث نقاط، بعد الانتصار في الجولة الأولى على حساب منتخب غينيا بيساو بثنائية نظيفة، فيما تعادل المنتخب النيجيري في مباراته الأولى بالبطولة أمام منتخب غينيا الاستوائية.

وتبث المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه كل من أكرم عباس زهروني كمساعد أول، ونوحي بانجورا مساعد ثان، وجان جاك ندالا حكماً رابعاً، والجزائري لحلو بن براهيم حكماً للفار، ويعاونه مقران قواري.

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