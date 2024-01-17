"لا أغير قناعاتي بسهولة".. فيتوريا يتحدث عن مواجهة غانا في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن مواجهة غانا في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرا إلى أنها مباراة صعبة ويجب الالتزام بالأمور التكتيكية.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: "تنتظرنا مباراة صعبة غدا ضد غانا والأهم بالنسبة لنا هو الالتزام بالأمور التكتيكية، مباراة الغد مختلفة تماما عن الماضية وعموما أنا متفائل جدا، اتخذنا بعض القرارات الخاطئة في المباراة الماضية ضد موزمبيق وإذا لم نلعب بتركيز كبير في مواجهة غانا ستكون الأمور صعبة".

وأضاف: "اللاعبون يدركون هذا جيدا ويعلمون ما عليهم فعله، لا أغير قناعاتي بسهولة لكن علينا أن نتحسن وأن نرى أفضل القرارات للمباراة المقبلة، هذه النتائج ليست مفاجئة بالنسبة لي، في الوقت الحالي كل المنتخبات تعمل بشكل جيد ولهذا نرى مباريات صعبة، الشيء الأهم في المباراة المقبلة أن نكون أكثر ثباتا وشراسة".

وواصل: "نحن رجال محترفون ونمثل منتخبا كبيرا، كل الفرق عليها أن تواجه مشاكل والمشكلة ليست أننا في مشكلة بل كيف سنتعامل معها بعد ذلك والآن الجميع في الفريق يُظهر رد فعل جيد ونحن نكن احتراما كبيرا لمنتخب غانا لكن علينا أن نتعامل مع قوة هذا الخصم".

واختتم فيتوريا: "أغلقنا صفحة مباراة موزمبيق وتعلمنا الدروس المستفادة منها وليس بإمكاننا إعادتها أو استعادة النقاط المُهدرة فيها وعلينا أن نتطلع للمباراة المقبلة".

ويواجه منتخب مصر نظيره غانا، في العاشرة مساء غدً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

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