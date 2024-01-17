"قد نجري تعديلات".. فيتوريا يتحدث عن خطته لمواجهة غانا في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن خطته لمواجهة غانا، مساء غدا، في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "قد نجري تعديلات في التشكيل ضد غانا لكن ليس بسبب المباراة الأولى بل لأن كل مباراة لها متطلبات خاصة حسب الخصم".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا، في العاشرة مساء غدً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

يذكر أن منتخب مصر تعادل مع موزمبيق 2-2، في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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