فيتوريا.. جاهزون لمباراة غانا وسنقاتل من أجل الفوز

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن أهمية لقاء الغد أمام منتخب غانا، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال فيترويا في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: " كما أكدت من قبل كل المنتخبات في البطولة قوية وتتطور، و لكننا جاهزين لمباراة الغد وسنقاتل من أجل الفوز علي غانا، وأثق في فريقي في المباريات المقبلة".

وأكمل تصريحاته :" كل مباراة لها ظروف مختلفة عن المباراة الأخرى، نؤدى ما علينا واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم، ونعمل للفوز وتحقيق نتائج ايجابية".

يخوض المنتخب الوطني، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي على ملعب "جاردان بوتانيك" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعداداً لمباراة غانا المصيرية، والمقررة غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

في سياق متصل يخوض المنتخب الوطني، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي على ملعب "جاردان بوتانيك" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعداداً لمباراة غانا المصيرية، والمقررة غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وعقد فيتوريا أكثر من جلسة مع لاعبي المنتخب من أجل الوقوف على أسباب البداية الضعيفة أمام موزمبيق، حيث وجه لومًا شديدًا للاعبيه على التراخي أمام المنافس رغم التقدم بهدف مبكر والذي كان من المفترض أن يسهل المهمة عليهم، مؤكدًا أنه سبق وحذرهم من الاستهانة بالمنافس والثقة الزائدة بالنفس، ومطالبًا بعدم تكرار نفس الأخطاء في مباراة غانا.