ايهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، قبل قليل عن التشكيل الرسمي للدراويش لمواجهة نظيره فريقي سيراميكا كيلوباترا، في كأس الرابطة المصرية.

ويستضيف فريق الكرة بنادي الإسماعيلي، نظيره سيراميكا كيلوباترا، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.

تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا كيلوباترا في كأس الرابطة

ويقود ياو أنور هجوم الإسماعيلي خلال لقاء الفريق أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر انطلاقه بعد قليل في ثاني جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: محمد دسوقي - إياد العسقلاني - محمد نصر - عصام صبحي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - نادر فرج - مروان حمدي - محمود الشبراوي - عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: ياو أنور.

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد عادل عبد المنعم - محمد هاشم - محمد عمار - عبدالله حسني - أحمد وجيه - محمد وجدي - عمرو السعيد - حازم مرسي - باسم مرسي.