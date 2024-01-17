لا تتناسب مع اسمه.. أرقام منتخب المغرب في مباريات افتتاح مشواره بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - دايما ما تكون ضربة البداية مهمة لكل منتخب أو فريق يشاك في بطولة، حيث تمهد له الطريق نحو التأهل للأدوار الأقصائية.

وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في نسختها الحالية المقامة في دولة ساحل العاج، يبدأ المنتخب المغربي مشواره بالبطولة اليوم الأربعاء ، مواجهة تبدو سهلة أمام تنزانيا في السابعة مساءً على ملعب (لوران بوكو) بمدينة سان بيدرو الإيفوارية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة.

ويبحث منتخب المغرب عن تحقيق المجد الأفريقي بعد غيابه عن التتويج لمدة 48 عاما منذ آخر نسخة توج بها عام 1976 في إثيوبيا كما أن أسود الأطلس بقيادة المدير الفني وليد الركراكي يحلمون بكتابة المجد القاري بعد الوصول لإنجاز تاريخي بحصد المركز الرابع ببطولة كأس العالم الأخيرة.

أرقام المنتخب المغربي مع ضربة البداية في "الكان"

حيث ساهم منتخب الأسود الأطلسي في 18 نسخة من قبل في بطولة كأس الأمم الأفريقية، منذ عام 1972 والتي أقيمت في الكاميرون وأخيرا في عام 2021 في الكاميرون أيضا.

ولعب منتخب المغرب 18 مباراة في افتتاح مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا وكانت أرقامه على النحو التالي

تعادل المغرب في 9 مباريات كانت أغلبها بنتيجة التعادل أمام منتخبات "الكونغو ، السودان، تونس، غينيا، الجزائر، زائير، زامبيا، غانا، أنجولا".

كما خسر منتخب المغرب 4 مباريات أمام كل من "الكونغو الديمقراطية، تونس، ساحل العاج، الكاميرون"

بينما حقق منتخب أسوط الأطلس الفوز في 5 مباريات بافتتاح مشواره بأمم أفريقيا أمام كل من "الكونغو، نيجيريا، ناميبيا مرتين، وأخيرا غانا".

وأخيرا سجل منتخب المغرب في افتتاحيات مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا 16 هدف، بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.