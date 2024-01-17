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أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب المغرب الرسمي لمواجهة تنزانيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة لمواجه تنزانيا،  والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا الكوت ديفوار 2023 "توتال إنرجيز".

 

وشهدت تشكيلة المنتخب الأساسية، حضور الركائز الأساسية بقيادة العميد رومان سايس وحضور حكيم زياش وسفيان أمرابط، بينما اختار الناخب الوطني وليد الركراكي الدفع بمحمد الشيبي وعبد الصمد الزلزولي منذ البداية.

 

تشكيل منتخب المغرب الرسمي لمواجهة تنزانيا

حراسة المرمي: ياسين بونو 

الدفاع:  محمد الشيبي - أشرف حكيمي -  نايف أكرد- غانم سايس 

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

الهجوم:  حكيم زياش -عبد الصمد  الزلزولي - يوسف النصيري.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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