ايمانويل اديبايور مهاجمًا اونانا : لم يحترم الكاميرونيين

ياسر رشاد - القاهرة - شن النجم التوجولي السابق وأفضل لاعب في أفريقيا في استفتاء الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٣ ايمانويل اديبايور هجوما لاذعا ضد حارس مرمى منتخب الكاميرون ونادي مانشيستر يونايتد ديفيد اونانا وذلك على خلفية حضور اونانا متأخرا لمعسكر المنتخب الكاميروني لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار .

وكان اونانا قد فضل الاستمرار مع فريقه الأنجليزي مانشيستر يونايتد حتى نهاية مباراة مانشيستر يونايتد مع توتنهام في الدوري الأنجليزي والتي انتهت بالتعادل ٢ / ٢ ويستقل بعدها طائرة خاصة متجها إلى ابيدجان قبل ساعات من مواجهة الكاميرون مع غينيا ليتم استبعاده من قائمة منتخب اسود الكاميرون في المباراة التي انتهت بالتعادل ١ / ١ .

وقال ايمانويل اديبايور تعليقا على سلوك اونانا : بالقطع هو لم يحترم الشعب الكاميروني ولا الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون ولا حتى زملائه الاعبين. لقد كنت لاعبا محترفا لكن أداء مباريات منتخب بلادي كان اهم شىء بالنسبة لي . ولا ادرى لماذا فعل اونانا ذلك هل لانه على علاقة سيئة مع الجهاز الفني ام لانه لا يريد المشاركة .

وأضاف اديبايور : ما حدث لابد وانه سيكون له تأثير على المعسكر الكاميروني قبل المباريات المقبلة .

يذكر ان اونانا سبق له وقام بمشكلة كبيرة خلال مشاركة منتخب الكاميرون في كأس العالم الأخيرة في قطر و غادر معسكر المنتخب الكاميروني وغادر المعسكر في الدوحة بسبب خلاف مع روجبيرت سونج المدير الفن لمنتخب الكاميرون لكنه عاد وأعلن عدوله عن الاعتزال الدولى والعودة للمشاركة مع اسود الكاميرون.

المعروف ان الكاميرون ستواجه السنغال مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة .