المصري البورسعيدي يتعادل إيجابيًا مع البنك الأهلي في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق المصري البورسعيدي إيجابيًا مع نظيره البنك الأهلي بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

افتتح ميدو جابر التسجيل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 39 وعمرو السعداوي في الدقيقة 58، فيما سجل هدفي البنك الأهلي كل من أحمد أيمن منصور في الدقيقة 68 بالخطأ في مرماه، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب جريندو في الدقيقة 53.

تشكيل المصري الذي خاض به المباراة

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، حسين السيد

خط الوسط: حسن علي، ميدو جابر،عمرو سعداوي، عمرو موسى، يوسف الجوهري.

خط الهجوم: محمد الشامي

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى..حسن شاهين

خط الدفاع : ايمن اشرف، محمود الجزار، محمد بسيوني، سعيدو سيمبوري

خط الوسط :محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، جريندو، عماد فتحى

خط الهجوم :كريم بامبو