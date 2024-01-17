محمد الشناوي: هدفنا لقب أمم أفريقيا والتعادل أمام موزمبيق ليس النهاية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول جاهزيته للمشاركة أمام غانا في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخبين غدًا الخميس في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وأكد الشناوي أن التعثر أمام موزمبيق في المباراة الأولى لن يشكل عائق أمام الفراعنة نحو تحقيق هدفهم وهو التتويج بالبطولة النسخة الحالية.

وقال حارس مصر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: " لا نزال نريد الكأس وتحقيق لقب البطولة، نأمل أن نفوز على غانا غدًا بعدما تحدث اللاعبون الكبار مع بقية المجموعة عقب مباراة موزمبيق ".

وأضاف: " لا بديل عن النقاط الثلاثة أمام غانا، جميع اللاعبين يعرفون أهمية المباراة وقوتها وصعوبتها، لا ننظر لنتائج المنتخبات الأخرى المافسة ولكن نركز على أنفسنا ".

وتابع: " هناك رطوبة عالية في كوت ديفوار ولابد أن نتأقلم عليها من أجل مواصلة المنافسة وتحقيق الهدف، أغلقنا ملف المباراة الماضية وتركيزنا على مباراة الغد، نمتلك لاعبين كبار وقادرون على حسم اللقب ".

موعد مباراة مصر وغانا القادمة في أمم أفريقيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا غدًا الخميس على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، حيث ستنطلق المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max و قناة beIN Sports HD 3 Max الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس أمم أفريقيا النسخة الحالية.