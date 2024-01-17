فيتوريا: مباراة غانا مصيرية وتعلمنا من درس موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم جاهزية الفراعنة لخوض المباراة المرتقبة غدًا ضد غانا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال فيتوريا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "غانا يمتلكون الكثير من الجودة لكن نحنُ هنا لمواجهة جميع المنافسين".

وأضاف: " نحن مستعدين للمواجهة بشكل كامل، غدًا سنخوض مباراة حاسمة ضد منتخب غانا ويجب علينا الفوز وحسم النقاط الثلاثة ".

وتابع مدرب منتخب مصر: " أغلقنا صفحة مباراة موزمبيق وتعلمنا الدروس المستفادة منها وليس بإمكاننا إعادتها أو استعادة النقاط المُهدرة فيها وعلينا أن نتطلع للمباراة المقبلة ".

موعد مباراة مصر وغانا القادمة في أمم أفريقيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا غدًا الخميس على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، حيث ستنطلق المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max و قناة beIN Sports HD 3 Max الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس أمم أفريقيا النسخة الحالية.