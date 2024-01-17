الشناوي.. تأثرنا بنتيجة المباراة الإفتتاحية وأغلقنا ملف موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر والنادي الأهلي، عن رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز الفترة المقبلة والتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد محمد الشناوي على تجمع اللاعبين لهدف واحد وهو حصد كأس أمم إفريقيا، وأن جميع اللاعبين في حالة تركيز لتحقيق الفوز.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "هدفنا واحد ولا نزال نريد حصد كأس أمم إفريقيا، نسعى للفوز على غانا بعدما تحدث اللاعبون الكبار عقب التعادل أمام موزمبيق".

وأوضح "لاعبو المنتخب تأثروا عقب الجولة الافتتاحية ولكن أغلقنا ملف مباراة موزمبيق ونركز جيدا في مواجهة الغد".

وشدد الشناوي "اللاعبون يعلمون أهمية المباراة وهدفنا تحقيق نقاط المواجهة أمام غانا ولا بديل عن الفوز".

في سياق متصل يخوض المنتخب الوطني، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي على ملعب "جاردان بوتانيك" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعداداً لمباراة غانا المصيرية، والمقررة غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وعقد فيتوريا أكثر من جلسة مع لاعبي المنتخب من أجل الوقوف على أسباب البداية الضعيفة أمام موزمبيق، حيث وجه لومًا شديدًا للاعبيه على التراخي أمام المنافس رغم التقدم بهدف مبكر والذي كان من المفترض أن يسهل المهمة عليهم، مؤكدًا أنه سبق وحذرهم من الاستهانة بالمنافس والثقة الزائدة بالنفس، ومطالبًا بعدم تكرار نفس الأخطاء في مباراة غانا.