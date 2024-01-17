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قطر تحقق فوزًا صعبًا على طاجيكستان وتتأهل لدور الـ16 في كأس آسيا

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منتخب قطر - كأس آسيا 2023

منتخب قطر - كأس آسيا 2023

نجح منتخب قطر في تحقيق فوزًا صعبًا على حساب نظيره طاجيكستان، بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات كأس آسيا 2023.

ولعب منتخب قطر (البلد المستضيف)، ضد نظيره طاجيكستان، اليوم الأربعاء، على ستاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023.

ويعد المنتخب العنابي، أول المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.

وتمكن أكرم عفيف في خطف هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب القطري، في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول واللقاء.

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واستمرت المحاولات الهجومية قائمة بين منتخبي قطر وطاجيكستان، ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

وشهدت المباراة، أول بطاقة حمراء في كأس آسيا، حيث حصل عليها لاعب منتخب طاجيكستان كامولوف بعد تدخل قوي على لاعب منتخب قطر أحمد الجانحي.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد قطر إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من كأس آسيا، يليه الصين في الوصافة بنقطتين، ثم طاجيكستان ولبنان، نقطة لكل منهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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