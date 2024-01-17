قطر تحقق فوزًا صعبًا على طاجيكستان وتتأهل لدور الـ16 في كأس آسيا

نجح منتخب قطر في تحقيق فوزًا صعبًا على حساب نظيره طاجيكستان، بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات كأس آسيا 2023.

ولعب منتخب قطر (البلد المستضيف)، ضد نظيره طاجيكستان، اليوم الأربعاء، على ستاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023.

ويعد المنتخب العنابي، أول المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.

وتمكن أكرم عفيف في خطف هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب القطري، في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول واللقاء.

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واستمرت المحاولات الهجومية قائمة بين منتخبي قطر وطاجيكستان، ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

وشهدت المباراة، أول بطاقة حمراء في كأس آسيا، حيث حصل عليها لاعب منتخب طاجيكستان كامولوف بعد تدخل قوي على لاعب منتخب قطر أحمد الجانحي.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد قطر إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من كأس آسيا، يليه الصين في الوصافة بنقطتين، ثم طاجيكستان ولبنان، نقطة لكل منهما.