حظوظ منتخب مصر في التأهل حال عدم الفوز على غانا في كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية مساء غدًا الخميس، ضد نظيره منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2023 المقامة في كو ت ديفوار.

وستقام مباراة مصر وغانا في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التي تضم معهما أيضًا منتخبي الرأس الأخضر وموزمبيق.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب موزمبيق 2-2 في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، فيما خسر منتخب غانا أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر 2-1 في مباراته الافتتاحية.

اقرأ أيضًا – الرباط الصليبي ينهي مشوار نجم منتخب تونس في أمم أفريقيا 2023

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام غانا، من أجل الاقتراب من التأهل لثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، ولكن كيف يتأهل الفراعنة حال الخسارة أمام “البلاك ستارز”؟

حظوظ منتخب مصر في التأهل حال الخسارة أمام غانا

الخسارة أمام غانا

في حالة خسارة منتخب مصر أمام غانا غدًا، سيتوقف رصيده عند نقطة وحيدة، بينما سيرتفع رصيد منتخب غانا إلى 4 نقاط وهنا سيكون أمام مصر سيناريوهان للتأهل:

تتمثل الحالة الأولى، في تعادل منتخبي موزمبيق والرأس الأخضر بالجولة الثانية، على أن يفوز منتخبنا الوطني على الأخير في الجولة الثالثة.

وهنا سيتساوى منتخبي مصر والرأس الأخضر عند 4 نقاط، وهنا سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة والتي تصب في مصلحة منتخب الفراعنة ليتأهل لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

أما الحالة الثانية التي تصعد بمنتخب مصر أيضًا حال خسارته أمام غانا، يتمثل في فوزه على الرأس الأخضر بالجولة الأخيرة، وتعادل موزمبيق مع غانا والرأس الأخضر.

التعادل مع غانا

في حالة تعادل منتخب مصر مع غانا، وتعادل موزمبيق والرأس الأخضر، سوف يحتاج منتخبنا للفوز على منتخب الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة للتأهل لثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا بشكل رسمي.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة غانا