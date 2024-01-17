أبرز إحصائيات منتخب نيجيريا في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى المنتخب النيجيري إلى تحقيق فوزه الأول خلال النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا 2023، عندما يواجه نظيره الإيفواري مساء غد الخميس، على إستاد " لوران بوكو"، حيث تعادل منتخب النسور في لقاء الجولة الأولى أمام منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة هدف لكل منهما.

ويعد هذا هو الظهور رقم 21 للمنتخب النيجيري في نهائيات أمم أفريقيا، حيث سبق له المشاركة في البطولة في 20 نسخة.

وكانت أول مشاركة للمنتخب النيجيري في البطولة، عام 1976، وهي النسخة التي أقيمت في أثيوبيا.

ونجح المنتخب النيجيري من تحقيق اللقب القاري، في ثلاث نسخ سابقة أعوام "1980 على أرضه، 1994 بتونس، 2013 بجنوب أفريقيا.

وتمكن المنتخب النيجيري من تحقيق المركز الثالث في البطولة في 8 مناسبات، بينما حقق مركز الوصافة في أربع نسخ أعوام " 1984، 1988، 1990، 2000".

وسجل لاعبو المنتخب النيجيري طوال تاريخهم بأمم أفريقيا 138 هدفاً، فيما تلقت شباكهم 92 هدفاً بالبطولة.

ويحتل رشيد ياكيني صدارة هدافي المنتخب النيجيري في بطولة أمم أفريقيا برصيد 13 هدفاً، أحرزهما في نسخ " 1988، 1990، 1992، 1994".

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