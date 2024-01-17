"بالأحمر".. منتخب مصر يرتدي الزي التقليدي في مواجهة غانا بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب فيتوريا، سيرتدي القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود في مواجهة غانا.

وعلى الجانب الآخر، يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل.

ويلاقي منتخب مصر نظيره غانا، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب فيليكس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من، غانا ومنتخب موزمبيق والرأس الأخضر.

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