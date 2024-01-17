اخبار الرياضه

"بالأحمر".. منتخب مصر يرتدي الزي التقليدي في مواجهة غانا بكأس الأمم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب فيتوريا، سيرتدي القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود في مواجهة غانا.

وعلى الجانب الآخر، يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل.

ويلاقي منتخب مصر نظيره غانا، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب فيليكس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من، غانا ومنتخب موزمبيق والرأس الأخضر.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 .. ..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مدرب غانا يكشف موقف محمد قدوس من مباراة منتخب مصر .. ..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا