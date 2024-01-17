تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة غانا غدا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقي، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة مصر وغانا، غدا الخميس، في العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب فيليكس هوفويت.

ويبحث الجمهور المصري، عن مشاهدة مباراة مصر وغانا بشكل مجاني، في ظل نقلها، عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة، المالك الحصري لحقوق البطولة في الشرق الأوسط.

وتقرر أن يتم نقل مباراة مصر وغانا عبر عدد من القنوات المفتوحة، في الأقمار الصناعية المختلفة.

ويتطلع المنتخب الوطني، لتحقيق الفوز غدا في مواجهة غانا، لإعادة التوازن مرة أخرى، في المجموعة، بعد التعادل في المباراة الأولى مع موزمبيق، بهدفين لكل فريق وتقديم أداء متوسط.

وأحرز هدفي مصر في مواجهة موزمبيق: المهاجم مصطفى محمد، والنجم محمد صلاح من ركلة جزاء.

ويحتل المنتخب الوطني المصري المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب غانا المركز الأخير، دون نقاط، بعد الخسارة في الجولة الأولى من الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: للهسباسات 30 درجة غربًا

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30W

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة 5Sport hd

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة Max sport

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4