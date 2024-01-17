أول حكم صومالي في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.. من هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يدخل الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، التاريخ كأول حكم من بلاده يدير بقاء في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحقق عمر عبد القادر أرتان إنجازا تاريخيا أمس الثلاثاء، حيث أصبح أول حكم صومالي يدير مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء ظهوره الأول على الساحة القارية خلال المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة بين تونس وناميبيا.

ويشتهر الحكم صاحب الـ30 عاما بقراراته الحادة وسيطرته على أي لقاء، وتواجد ضمن أبرز حكام القارة سريعا.

فمنذ بدايته في مباريات "الكاف" عام 2020، اكتسب سمعة طيبة كواحد من أفضل الحكام الشباب في أفريقيا.

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام مشاركة 68 حكما (ساحة ومساعد وفيديو).

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