أرقام قوية لمنتخب غانا طوال تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب الغاني لخوض مباراة من العيار الثقيل، خلال هذه النسخة من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، عندما يلاقي المنتخب المصري مساء غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة، على إستاد " فيليكس أفوي بوانيي".

ويشارك المنتخب الغاني في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من " مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر".

وتعد هذه هي المشاركة رقم 24 لمنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا، حيث سبق له المشاركة في 23 نسخة بالبطولة، بداية من مشاركته الأولى بالبطولة عام 1963.

وتمكن المنتخب الغاني من تحقيق اللقب في أربع مناسبات، أعوام " 1963 بأرضها، 1965 بتونس، 1978 على أرضها أيضاً، 1982 بليبيا".

وتلقى المنتخب الغاني الهزيمة في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا، في خمس مناسبات أعوام " 1968، 1970، 1992، 2010، 2015".

وتعد غانا أكثر الدول المستضيفة للبطولة عبر التاريخ، بالتساوي مع مصر، حيث استضافت البطولة في أربع نسخ أعوام " 1963، 1978، 2000، 2008 بالاشتراك مع نيجيريا.

ويتصدر أندريه آيو قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف لمنتخب غانا، في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، سجلهما 7 نسخ شارك فيهما أعوام " 2008، 2010، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021".

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