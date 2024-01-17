الامارات | محمد صلاح يشعل سوق الانتقالات.. خطوة مفاجأة مع الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ النجم المصري محمد صلاح، في جذب انظار العالم من جديد فيما يخص مشواره القادم ومستقبله ما بين ليفربول أو الانتقال إلى الدوري السعودي، وذلك على الرغم من تواجد اللاعب مع منتخب مصر حاليا ويخوض مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت مواقع سعودية وعدد من الإعلاميين السعوديين، أن محمد صلاح أصبح قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي والمفاجأة أنه لن يذهب إلى الاتحاد ولكن إلى نادي أخر منافس على لقب الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

وكان الاتحاد السعودي قد قدم أكثر من عرض لليفربول، في الميركاتو الصيفي الماضي، لضم محمد صلاح البالغ 31 عاما، آخرهم مقابل 215 مليون يورو، إلا أن الصفقة تعطلت في النهاية، وسط اتهامات من أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، للجنة الاستقطابات السعودية.

وأشارت مواقع رياضية سعودية أن المحادثات الأن بين محمد صلاح النجم المصري وفريق الهلال السعودي، وأكدوا أن المفاوضات بين الهلال وصلاح بلغت مراحل متقدمة، خاصة بعد تعثر المفاوضات مع الاتحاد، ورغبة اللاعب المصري في الخروج من الضغط والرضخ لطلب عائلته واللعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "محمد صلاح لاعبا هلاليا الموسم القادم"، في تعليق على خبر يفيد بتواصل مسؤولين في النادي، مع نجم ليفربول، بشكل مباشر، كما أكد الإعلامي الرياضي السعودي بندر الرزيحان في تصريحات لبرنامج "الديوانية"، أن الزعيم الهلالي، في طريقه للتعاقد مع صلاح.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية أكدت أن الأمير الوليد بن طلال ناقش رئيس الهلال قبل أيام قليلة موضوع محمد صلاح، وأبدى استعاده التام في مساعدة النادي ماديا على هذه الصفقة.