الامارات | تشافي يهدد بالرحيل عن برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدّد مدرّب برشلونة رابع الدوري الإسباني لكرة القدم تشافي هرنانديس اليوم، عشية مواجهة اونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة في ثمن نهائي مسابقة كأس الملك، بحزم حقائبه حال فقدانه لثقة لاعبي النادي الكاتالوني في قدراته. وقال تشافي الذي يواجه انتقادات كثيرة في الآونة الأخيرة بعد الهزيمة الثقيلة في المباراة النهائية للكأس السوبر الإسبانية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (1-4) في الرياض الأحد "في اليوم الذي لن ينصاع فيه اللاعبون لتعليماتي، سأحزم حقائبي وأرحل".

وأضاف القائد السابق للنادي الكاتالوني في مؤتمر صحافي "لو لم أفز بالدوري الإسباني العام الماضي لما كنت هنا. عندما يخبرني أحدهم أنني مشكلة، سأرحل". وتابع "أنا أحب هذا النادي. أنا هنا لأقدم له شيئا. إذا لم أفعل ذلك، سأعود إلى منزلي". وتراجعت نتائج برشلونة في الفترة الاخيرة، وفضلا عن سقوطه المذل في نهائي السوبر، يحتل المركز الرابع في الليغا بفارق ثماني نقاط عن جاره الكاتالوني المتصدر جيرونا الذي لعب مباراة أكثر، وبفارق سبع نقاط عن النادي الملكي الذي يملك مباراة مؤجلة على غرار برشلونة.

ويعاني برشلونة دفاعيًا هذا الموسم في تناقض صريح مع الموسم الماضي عندما كان دفاعه أحد الأسباب الرئيسية في تتويجه بلقبي الكأس السوبر والليغا. واستقبلت شباك برشلونة 22 هدفًا عقب مرحلة الذهاب في الدوري، وهو الذي دخل مرماه 20 هدفًا فقط في موسم 2022-2023 بأكمله.