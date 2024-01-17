الهلال يعلن موعد وصول نجمه الجديد رينان لودي إلى الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي الهلال السعودي لاستقبال نجمه الجديد رينان لودي الذي تم التعاقد معه إلى مدينة الرياض للانضمام إلى صفوف الفرق ضمن خطة دعم الزعيم خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأعلن نادي الهلال أول أمس تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي قادمًا من صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها بل أكدت بعض التقارير وصولها إلى ما يقرب من 40 مليون يورو.

وأشارت مصادر أخرى أن رجل الأعمال الكبير الوليد بن طلال هو من قام بتمويل صفقة رينان لودي لنادي الهلال.

موعد وصول رينان لودي إلى الرياض

وأكد نادي الهلال على وصول رينان لودي الظهير الأيسر الجديد إلى الرياض يوم الجمعة المقبل تمهيدًا لتقديم الصفقة للجمهور والاندماج في تدريبات الزعيم استعدادًا لعودة النشاط بعد انتهاء فترة التوقف الدوري.

وتشهد جبهة الظهير الأيسر لفريق الهلال تواجد 3 لاعبين وهم رينان لودي و ياسر الشهراني و محمد البريك، حيث سيكون هناك تنافسًا كبيرًا بين الثلاثي للحصول على ثقة المدرب خورخي خيسوس خلال الفترة القادمة.