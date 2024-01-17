بيسيرو يُعلق علي تعثر الكبار في أفريقيا " لست مندهشا"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تعثر المنتخبات الكبيرة في كأس أمم إفريقيا 2023، والمفاجآت التي شهدتها الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب نيجيريا مع غينيا الاستوائية، والأمر ذاته حدث مع مصر وموزمبيق، والكاميرون وغينيا، والجزائر وأنجولا، وخسرت تونس من ناميبيا.

وتحدث بيسيرو للصحفيين في تصريحات نقلها موقع "فرانس 24" اليوم الأربعاء قائلا: "لست مندهشا، كرة القدم أصبحت الآن أكثر توازنا".

وواصل "بات هناك لاعبون جيدون في الفرق الأخرى، جودة اللاعبين والتدريبات والمدربين باتت أفضل".

وأتم "الضغط بات أكثر على الفرق الكبيرة وليس على الفرق الصغيرة، فالمنتخبات الصغيرة إن تعادلت فهذا جيد وإن فازت فهذا جيد جدا أما إن خسرت فهذا هو الطبيعي".

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة قوية غدا الخميس مع كوت ديفوار صاحبة الأرض في ثاني جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى.