أمم أفريقيا.. منتخب المغرب يتفوق علي تنزانيا في الشوط الأول بهدف سايس

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهي الشوط الأول من المباراة القوية التي تجمع بين منتخبي المغرب وتنزانيا، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا الكوت ديفوار 2023 "توتال إنرجيز".

وأستحوذ منتخب المغرب علي مجريات الشوط الأول وشكل أكثر من كرة خطيرة علي مرمي منتخب تنزانيا حتي أحرز أسوط الأطلس هدف الشوط الوحيد في الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق اللاعب رومان سايس.

وشهدت تشكيلة المنتخب الأساسية، حضور الركائز الأساسية بقيادة العميد رومان سايس وحضور حكيم زياش وسفيان أمرابط، بينما اختار الناخب الوطني وليد الركراكي الدفع بمحمد الشيبي وعبد الصمد الزلزولي منذ البداية.

تشكيل منتخب المغرب الرسمي لمواجهة تنزانيا

حراسة المرمي: ياسين بونو

الدفاع: محمد الشيبي - أشرف حكيمي - نايف أكرد- غانم سايس

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

الهجوم: حكيم زياش -عبد الصمد الزلزولي - يوسف النصيري.