أونانا يبرر سبب وصوله المتأخر إلى بعثة الكاميرون

ياسر رشاد - القاهرة - علّق الحارس الكاميروني أندريه أونانا، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب تأخره عن الانضمام لمنتخب بلاده، في بطولة أمم أفريقيا 2023، وعدم مشاركته في المباراة الأولى أمام غينيا.

وشارك أونانا في تعادل مانشستر يونايتد أمام توتنهام، بنتيجة هدفين لكل فريق يوم الأحد الماضي، ثم استقل اللاعب طائرة خاصة للسفر، والمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023 التي تقام في كوت ديفوار.

وتعذر على الحارس الكاميروني، المشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام غينيا، حيث شارك بدلًا منه زميله فابريس أوندوا.

أونانا

وعلى الرغم من وجود اتفاق سابق بين الاتحاد الكاميروني وإدارة الشياطين الحمر، بشأن وقت وصول أونانا، إلا أنه تعرض لانتقادات من الجمهور ووسائل الإعلام الكامرونية خلال الفترة الماضية.

وصرح أونانا في مقابلة صحفية قائلًا: "عندي الكثير لأعبر عنه، ولكني سأمتنع عن الكلام في الوقت الحالي، لأننا في وضع تنافسي، فاسمحوا لي بتلقي المزيد من الانتقادات لأنني اعتدت على ذلك".

وأضاف: "أنا دائمًا أسعى للقيام بما هو جيد لبلدي، مثل الاختيار بين أبي وأمي، ولكن بلدي يفوق الجميع، لذلك أنا هنا، نحن نسعى معًا للفوز بالبطولة".

وافتتح منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثالث في النسخة السابقة من كأس أمم أفريقيا 2021، النسخة الحالية بتعادل مخيب للآمال مع منتخب غينيا، حيث سجل محمد بايو للغينين هدفا في الدقيقة الـ 10، وتعادل فرانك ماجري للأسود في الشوط الثاني في الدقيقة الـ 51.

ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة السنغال، في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2023 يوم الجمعة، في إطار المجموعة الثالثة للبطولة القارية.

يُذكر أن منتخب السنغال حامل اللقب في النسخة الماضية، قد بدأ مشواره في البطولة بفوز كبير 3-0 على غامبيا، وسجل أسود التيرانجا ثلاثة أهداف، بواسطة باب جايي في الدقيقة الرابعة، بينما قام الواعد لامين كامارا بتسجيل هدفين لبلاده في الدقيقتين 52 و86.