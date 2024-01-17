رئيس نادي المقاولون العرب يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - عقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي ، المشرف العام على الكرة، اجتماعا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول بقيادة الكابتن محمد عودة .

وطالب المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ، لاعبي الفريق والجهاز الفني ، التركيز في المباريات المقبلة وغلق الصفحة الماضية لعودة النادي لسابق عهده بما يليق بمسيرة المقاولون العرب ثالث أكبر الأندية المصرية تتويجا بالبطولات .

وحرص رئيس نادي المقاولون العرب ، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة ، علي الترحيب بالجهاز الفني بقيادة محمد عودة المدير الفني .

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي أن الجهاز الفني بقيادة محمد عودة قادر علي إعادة الفريق لمكانته وأن لديه ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين مشددا علي دعم مجلس إدارة النادي لمسيرة الفريق واللاعبين والجهاز الفني .

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح قرر تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن يعود طلعت محرم لمنصب المدرب العام ومدير التعاقدات واستمرار الجهاز المعاون دون تغيير.

واتخذ مجلس الإدارة قراره ليتولى عودة قيادة الفريق مجددا بصفته أحد أبناء النادي المخلصين وبعد فترة مؤقتة قضاها طلعت محرم في منصب المدير الفني عمل فيها بجهد كبير وتجاوز فترة صعبة كان يمر بها الفريق.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الجهاز الفني الجديد سيتولى المهمة مباشرة بعد جلسة تم عقدها مع المدير الفني محمد عودة والمهندس محسن صلاح تم فيها الاتفاق على خريطة الفترة المقبلة وآلية العمل في ظل دعم كامل من مجلس الإدارة.