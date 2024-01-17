هندرسون يودع الاتفاقيين قبل ذهابه لأياكس

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وبين أنه هندرسون يستعد لمغادرة معسكر النادي الجاري حاليا في أبو ظبي العاصمة الإماراتية، حيث سيطير إلى المملكة المتحدة، بعد أن اتفق على الشروط الشخصية مع نادي أياكس.
بعد أن شارك هندرسون الاتفاق في 17 منها بصورة أساسية صنع خلالها 4 أهداف، ولم يسجل.
وأشارت صحيفة تايمز البريطانية إلى أن هندرسون سيغادر إلى بلاده من أجل تقييم خطوته المقبلة في مسيرته، عقب محادثات ونقاش مع مواطنه مدرب الاتفاق ستيفن جيرارد.
وأكدت الصحيفة أن على هندرسون دفع مبلغ ضريبي على دخله الذي ناله في السعودية إذا عاد إلى بلاده تطبيقا لقوانين ضريبة الدخل في المملكة المتحدة.
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