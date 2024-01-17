شكرا لقرائتكم خبر هندرسون يودع الاتفاقيين قبل ذهابه لأياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر موقع The Athletic أن قائد الفريق الاتفاقي، اللاعب الإنجليزي، لاعب ليفربول السابق جوردن هندرسون اتفق مع إدارة ناديه على الخروج تمهيدا لانتقاله إلى نادي أياكس أمستردام بعد قضاء ستة أشهر في النادي، ليكون لاعبا حرا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبين أنه هندرسون يستعد لمغادرة معسكر النادي الجاري حاليا في أبو ظبي العاصمة الإماراتية، حيث سيطير إلى المملكة المتحدة، بعد أن اتفق على الشروط الشخصية مع نادي أياكس.

بعد أن شارك هندرسون الاتفاق في 17 منها بصورة أساسية صنع خلالها 4 أهداف، ولم يسجل.

وأشارت صحيفة تايمز البريطانية إلى أن هندرسون سيغادر إلى بلاده من أجل تقييم خطوته المقبلة في مسيرته، عقب محادثات ونقاش مع مواطنه مدرب الاتفاق ستيفن جيرارد.

وأكدت الصحيفة أن على هندرسون دفع مبلغ ضريبي على دخله الذي ناله في السعودية إذا عاد إلى بلاده تطبيقا لقوانين ضريبة الدخل في المملكة المتحدة.