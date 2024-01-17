يوسف النصيري ينفرد برقم مميز في تاريخ بطولة أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - سجل يوسف النصيري هدف منتخب المغرب الثالث في شباك تنزانيا بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب لاورينت بوكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وحقق منتخب المغرب فوزًا مهمًا على تنزانيا بثلاثية دون رد في مستهل مشواره ببطولة الأمم الأفريقية، سجل الأهداف رومان ساسي و عز الدين أوناجي و يوسف النصيري في الدقائق 30 و 77 و 80.

وأصبح يوسف النصيري أول لاعب في تاريخ المغرب يسجل في 4 نسخ متتالية لكأس أمم إفريقيا، لينفرد برقم مميز بعد الأداء الكبير الذي يقدمه بقميص أسود الأطلس في السنوات الأخيرة.