بيان رسمي.. البنك الأهلي يُعلن إستيائه من التحكيم في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادي البنك الأهلي بقيادة اللواء أشرف نصار، بيان شديد اللهجة بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريق كرة القدم، خلال مباريات بطولتي الدوري الممتاز وكأس الرابطة.

بيان نادي البنك الأهلي

يعرب مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عن آسفه الشديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة التى تعرض لها فريق الكرة الأول خلال مبارياته في بطولة الدوري وكأس الرابطة.

حيث فقد فريق البنك الأهلي العديد من النقاط أثرت بشكل مباشر على وضعيته فى جدول الترتيب والآن تتواصل الأخطاء التحكيمية المؤثرة فى بطولة كأس الرابطة

حيث شهدت مباراة الجونة فى الجولة الافتتاحية احتساب حكم الساحة كابتن أحمد حمدى ركلة جزاء غير صحيحة بشهادة خبراء اللعبة والغريب انه لم يعود للفار وذلك بسبب تعطل شاشة الملعب الخاصة بالتقنية أثناء احتساب ركلة الجزاء .

وتم التقدم بشكوى من أجل تلافى هذه الأخطاء التحكيمية المؤثرة ولكن لم يحدث شيء

فقد تكررت الأخطاء فى مباراة المصري ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس الرابطة

حيث احتسب صبحى العمراوى حكم الساحة ركلة جزاء لفريق البنك الأهلي فى الدقيقة ٩١ ولكن تم إلغائها عن طريق حكام الفار بداعى التسلل الذى لم يكون موجود على الإطلاق بشهادة خبراء التحكيم المصرى .

نعى تماما أن الأخطاء التحكيمية واردة فى كرة القدم ولكن عندما تزيد عن الحد المسموح لها لابد من وقفه قوية حتى لاتكون سببا رئيسيا فى ضياع حقوق الأندية خلال المواجهات والبطولات المقبلة.