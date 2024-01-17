منتخب مصر يهزم غينيا في افتتاح أمم أفريقيا لكرة اليد 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر الفوز على غينيا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء بافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة المباراة.. مصر 33 مقابل 15 غينيا في مواجهة شهدت سيطرة الفراعنة بشكل كامل على مجريات اللقاء.

وحسم منتخب مصر الشوط بنتيجة 18-7، ووسع الفراعنة الفارق في النصف الثاني لـ17 نقطة ليُنهي المباراة بنتيجة 32-15.

وتحمل بطولة أمم أفريقيا أهمية كبيرة لمنتخب مصر حيث أنها المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024وكأس العالم 2025، كما أن منتخب الفراعنة هو حامل اللقب في أخر نسخة من البطولة.

وانطلقت منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2024، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم 27 من شهر يناير الجاري، ويشارك فيها 24 منتخبًا تم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من الكونغو برازافيل و غينيا و الكاميرون.

موعد مباراة مصر والكونغو برازافيل القادمة :

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو برازافيل يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.