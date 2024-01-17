أمم أفريقيا.. المغرب يرد كبرياء العرب بفوز كبير علي تنزانيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب المغرب، فوزًا كبيرًا علي نظيره منتخب تنزانيا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب المغرب بثلاثة أهداف دون رد علي تنزانيا، سجل أهداف المباراة كل من الثلاثي رومان سايس، عز الدين أوناحي، ويوسف النصيري بالدقائق 30، 77، و80 على التوالي فى واحدة من العروض القوية لأسود الأطلس في بطولة أمم أفريقيا.

وبات منتخب المغرب، هو الوحيد الذي حقق الفوز في الجولة الأولي من المنتخبات العربية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعدما تعادل منتخب مصر مع موزمبيق، بينما خسر منتخب تونس من نامبيبا، وتعادل منتخب الجزائر مع منتخب أنجولا وخسر منتخب موريتانيا من بوركينا فاوس.

ويسجل منتخب المغرب ظهوره في كأس الأمم الأفريقية 2023، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، حيث شارك 18 مرة سابقة بدءا من نسخة 1972 وأحرز اللقب في مشاركته الثانية عام 1976 في إثيوبيا، بعد أن خرج من الدور الأول ست مرات في 7 مشاركات بين 2000 و2013، ونجح في التأهل إلى الأدوار الاقصائية في النسخ الثلاث الأخيرة.

ويدخل منتخب المغرب نهائيات "كان 2023" بإعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب أمم أفريقيا، خاصة بعد الظهور التاريخى في كأس العالم 2022، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام منتخب فرنسا فرنسا وذلك بعد أن أطاح بمنتخبي إسبانيا والبرتغال المرشحين للمنافسة على اللقب.