حمدالله يدعم منتخب المغرب بعد الفوز على تنزانيا في كأس أمم إفريقيا

علق عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي على فوز منتخب بلاده المغرب على تنزانيا في كأس أمم إفريقيا.

وحقق منتخب المغرب الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره تنزانيا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

ووجه حمدالله الدعم لمنتخب المغرب بعد تحقيق الفوز على تنزانيا، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء.

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ونشر حمدالله صورة للمنتخب المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ووضع سقفة في إشارة منه إلى الإشادة بالنتيجة.

وكان حمدالله قد تم استبعاده من قائمة منتخب المغرب النهائية في كأس أمم إفريقيا، بعد أن تم استدعاؤه رغم اعتزاله اللعب الدولي.

ويواجه المغرب نظيره الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد الموافق 21 يناير، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.