منتخب مصر لكرة اليد يفتتح مشواره في أمم أفريقيا باكتساح غينيا

بدأ منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد بتحقيق فوز سهل على نظيره غينيا مساء اليوم الأربعاء.

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من أمم أفريقيا رفقة كل من: (الكونغو برازافيل- غينيا- الكاميرون).

فاز منتخب مصر لكرة اليد على غينيا بنتيجة (32-15)، في إطار افتتاح مباريات بطولة أمم إفريقيا 2024، في المباراة التي أقيمت على صالة «ستاد القاهرة الدولي».

نجح منتخب مصر في انهاء الشوط الأول لصالحه بفارق 11 نقطة لينتهي بنتيجة 18-7، استمر تقدم الفارعنة طوال اللقاء لينهي المباراة بنتيجة 32-15.

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