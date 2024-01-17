منتخب مصر لكرة اليد يفتتح مشواره في أمم أفريقيا باكتساح غينيا

بدأ منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد بتحقيق فوز سهل على نظيره غينيا مساء اليوم الأربعاء.
يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من أمم أفريقيا رفقة كل من: (الكونغو برازافيل- غينيا- الكاميرون).
فاز منتخب مصر لكرة اليد على غينيا بنتيجة (32-15)، في إطار افتتاح مباريات بطولة أمم إفريقيا 2024، في المباراة التي أقيمت على صالة «ستاد القاهرة الدولي».
نجح منتخب مصر في انهاء الشوط الأول لصالحه بفارق 11 نقطة لينتهي بنتيجة 18-7، استمر تقدم الفارعنة طوال اللقاء لينهي المباراة بنتيجة 32-15.
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حراسة المرمى: كريم هنداوي (الصفا السعودي)، محمد على (لوجرونيو الإسباني)، محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني)
جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (الأهلي)، مازن رضا (الزمالك)
ظهير أيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني)، عبدالرحمن فيصل (الأهلي)، حسن قداح (كيلسي البولندي)
صانع ألعاب: أحمد خيري (الأهلي)، يحيى الدرع (فيزبريم المجري)، سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
ظهير أيمن: يحيى خالد (فيزبريم المجري)، مهاب سعيد (نيم الفرنسي)، محسن رمضان (الأهلي)
جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي)، أكرم يسري (الزمالك)
الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي)، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل (الأهلي)، خالد وليد (الزمالك)