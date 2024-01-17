النصر السعودي يضع شروطه لرحيل لاعبه إلى الاهلي

وضعت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، شروطها للموافقة على رحيل لاعبها، علي الحسن، إلى صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتحدث الإعلامي الرياضي مصطفى الشيخي، عن تفاصيل صفقة انتقال علي الحسن، لاعب النصر، إلى صفوف الاهلي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكد الشيخي أن النصر اشترط ضم لاعب محلي يعوض رحيل علي الحسن، حيث أنها مهتمة بالتعاقد مع عبدالله هوساوي لاعب الاتحاد.

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وكتب الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”: “اللاعب له رغبه في تمثيل الاهلي انتقال دائم وليس إعارة ، ونادي النصر وضع اشتراطات قبل السماح بـ انتقال اللاعب ..من ضمنها يحصل نادي النصر على موافقة لاعب محلي تعويضاً على رحيل علي الحسن”.

وتابع: “رغبة النصر الحصول على خدمات لاعب الاتحاد عبدالاله هوساوي ، الاخبار تقول الاتحاد قريب من تمديد عقد اللاعب”.

واختتم: ” استغرب من اصرار الإدارة وصبرها على صفقة معقدة وتمر بمراحل صعبة وتتجاهل لاعب جاهز ورغبته في تمثيل الاهلي وخاصة انه احد ابناء الاهلي سابقاً سبق له مثل الاكاديمية عيد المولد لاعب متاح”.